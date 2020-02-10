Bakan Albayrak: Şikayetler vardı, standart getirildi
Merkez Bankası ve BDDK’nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Şikayetler vardı, standart getirildi” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası ve BDDK’nın banka ücret ve komisyonlarına ilişkin gerçekleştirdiği sadeleştirme ve sınırlama kararını değerlendirdi. Bakan Albayrak, “Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi” dedi.
Bakan Albayrak, ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400’den 51’e, finansal tüketiciler için 20’den 16’ya indirildiğini ifade etti.
Bakan Albayrak, ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını dile getirdi.
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