Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle devletin tüm imkanlarıyla millet için seferber olduğunu bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.