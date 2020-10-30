Ege Denizi’nde İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD’dan iki önemli uyarı geldi.

AFAD, “Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS’i tercih edin” dedi.

AFAD, bir diğer mesajında ise “ÖNEMLİ! İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” dedi.