Kacır, sosyal medya hesabından, HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında büyük ölçekli sanayi yatırımları yapacak firmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarının Türkiye'ye güç katacağını belirten Kacır, "Güneş enerjisi teknolojilerinden yeni nesil araçlara, savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, ana metalden petrokimyaya Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9,3 milyar dolar yatırımla, 20 binden fazla istihdam sağlanacak, cari dengemize yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kacır'ın paylaşımında yapılacak 17 yatırıma ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre, Alfa Solar Kırklareli'ne 390 milyon dolar, Astronergy Yüksek Teknoloji Adana'ya 584 milyon dolar, CW Solar Cell Enerji Antalya'ya 520 milyon dolar, Elin Yarı İletken Teknolojileri Sivas'a 387 milyon dolar ve Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Düzce'ye 683 milyon dolar tutarında entegre güneş hücresi üretim tesisi kuracak.

Türkiye’ye yapılacak yatırımlar şöyle: