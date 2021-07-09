G20 Dönem Başkanı İtalya’nın, tarihi Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı bu yılki üçüncü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılan Elvan, ilk günün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirmelerde bulundu.

Elvan, “G20 Bakanlar Toplantısının ilk gününü tamamladık. Küresel tehdit oluşturmaya başlayan enflasyon baskısına dikkat çektik. Uluslararası Finansal Mimari başlığında görüşlerimizi dile getirdik. Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının pandemi ile mücadeledeki önemine değindik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, toplantı kapsamında ikili temaslarını da sürdürdü.

Elvan, Meksikalı mevkidaşı Arturo Herrera Gutierrez ve Arjantinli mevkidaşı Martin Guzman ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Elvan, toplantının sabahki bölümü sırasında ABD’li mevkidaşı Janet L. Yellen, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Nam-Ki Hong ile görüşmüştü.

G20 Maliye Bakanları toplantısı Venedik’te başladı



G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde bu yılki üçüncü toplantıları için Venedik’te bir araya geldi.

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı toplantının bakanların katıldığı ilk gününde, “Pandemi çağımız için küresel bir anlaşma” isimli salgına hazırlıkla ilgili olarak küresel müşterekleri finanse etmeye yönelik G20 Üst Düzey Bağımsız Panel Raporu kamuoyuna açıklandı.

Söz konusu raporda, salgınlara hazırlığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin bitmesini beklemeden geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, pandemi önleme ve hazırlık konusundaki eksikleri gidermek ve mevcut harcama seviyelerini iki katına çıkarmak için gelecek 5 yıl için uluslararası kamu finansmanında yılda 15 milyar dolardan 75 milyar dolarlık bir artış talep edildi.

Raporda salgın tehdidinin gelecekte de var olacağına dikkat çekilerek, uzmanların, “bulaşıcı hastalıkların gözetimi, ulusal sağlık sistemlerinin dayanıklılığı, aşı ve diğer tıbbi önleme araçlarının kapasitesinin geliştirilmesi ve küresel yönetimi” üzerinde durulması gereken dört acil nokta olarak belirlediği kaydedildi.

Toplantının sabah bölümünde ayrıca, G20 Üst Düzey Vergi Sempozyumu, Verimlilik Forumu Yıllık Konferansları yapıldı.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı yarın da devam edecek. Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklanacak.