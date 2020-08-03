3 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da önemli bir mesaj geldi.

Türkiye’de son 24 saatte 995 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 233 bin 851, can kaybı 5 bin 747 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu. Ağır hasta sayısı 580 olarak açıklandı.

BAKAN FAHRETTİN KOCA: ENDİŞE EDİYORUZ *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/81cFF287AN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2020

2 AĞUSTOS’TA TABLO NASILDI? *