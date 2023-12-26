ARA
Bist 100
7333,55
0,95%
Bist 100
Dolar/TL
29,342
0,6414%
Dolar/TL
Euro/TL
32,36
1,0517%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1029
0,1767%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1940,84
0,85%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret ve 5 bin TL ikramiye açıklaması

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret ve 5 bin TL ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini bildirdi.

26 Aralık 2023 | 16:46
0
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret ve 5 bin TL ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.

Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.

İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
'Süper zenginler neden sade giyinmeyi seviyor?'
'Süper zenginler neden sade giyinmeyi seviyor?'
EYT’li işsizlik ödeneği alabilir mi? İşsizlik maaşını kimler alabilir, nasıl hesaplanır?
EYT’li işsizlik ödeneği alabilir mi? İşsizlik maaşını kimler alabilir, nasıl hesaplanır?
0
  • ALTIN GRAM - TL 1940,84 0,85%
  • ALTIN ONS 2057,57 0,22%
  • BIST 100 7333,55 0,95%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,342 0,6414%
  • EURO/TURK LIRASI 32,36 1,0517%
  • EURO/USD 1,1029 0,1767%
  • INGILIZ STERLINI 1,27144 0,16031%
  • JAPON YENI 142,396 -0,026%
  • KANADA DOLARI 1,32056 -0,36179%
  • RUS RUBLESI 91,6375 -0,3859%
Günün En Çok Okunanları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL