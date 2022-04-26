Sağlık Bakanı Fahretti Koca, okullarda maske mecburiyetinin kalktığını belirterek, “Hatıra fotoğrafımızı çektirelim’ açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli!” dedi

Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022

Koca, bir diğer paylaşımında ise “HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı.” ifadelerini kullandı.