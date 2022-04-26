Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Peki, Bilim Kurulu kararları neler oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte alınan kararları açıkladı. Kapalı alanlarda maske zorunluluğu iki istisna dışında kalkıyor. İşte detaylar…
KAPALI MEKANLARDA İKİ İSTİSNA DIŞINDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
- Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır.
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.
- Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar 1000’in altına düşüne kadar devam edecektir’
- Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir.
DEVAM EDECEK
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