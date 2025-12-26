Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura hangi ilde başlıyor?

81 ilde 500 bin konutun hayata geçirileceği "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla kura aşamasına geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje kapsamında ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini duyurdu. İlk kuralar 29 Aralık 2025 tarihinde çekilecek. Kuralar, 2026 yılı mart ayının ortalarına kadar devam edecek.

En çok başvuru 3 büyükşehirden yapıldı

NTV'de katıldığı bir programda Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli sayılacak başvuruların da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu kaydetti.

Bakan Kurum ayrıca, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunun da altını çizdi:

"İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz.

Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek."

İlk teslimatlar daha erken yapılabilir

Bakan Kurum, ilk teslimatların Mart 2027 olarak açıklandığını, ancak 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olduğunu açıklayarak, "İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun." ifadelerini de kullandı.

İstanbul'da 15 bin kiralık konut uygulaması

Bakan Kurum, öte yandan İstanbul'da 15 bin kiralık konut uygulaması başlattıklarını da hatırlattı. Bu uygulamayla da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve megakentteki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen “Yarısı Bizden” kampanyasını hatırlatarak, projenin yoğun ilgi gördüğünü ve karşılık bulduğunu ifade etti:

"Yarısı Bizden kampanyasıyla 80 bin vatandaşımız evini dönüştürdü. Bunu devam ettireceğiz. Buradan da milletimize çağrı yapmak istiyorum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm projeleriyle gelin el birliğiyle İstanbul'umuzu dönüştürelim, ülkemizi dönüştürelim."