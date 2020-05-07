Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs’ta alacağız.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs’ta alacağız.” dedi.
Ayrıntılar geliyor
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