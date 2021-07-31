Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “107 tane orman yangını çıktı, bunun 98’i kontrol altında 9’u devam ediyor. Marmaris’teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz.” dedi.

NEM DÜŞECEK, ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Bugün saat 12.00’den itibaren nemin yüzde 10’a düşeceğini belirten Pakdemirli, “Çok daha dikkatli olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

“Teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok”

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: