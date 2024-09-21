ARA
DOLAR
34,12
0,27%
DOLAR
EURO
38,15
0,30%
EURO
GRAM ALTIN
2876,83
1,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
9900,25
-0,76%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın en büyük şirketlerinin yöneticileriyle bu ülkede düzenlenen zirvede görüştü.

21 Eylül 2024 | 10:41
Bakan Şimşek, Almanya'da dev şirketlerin üst yöneticileriyle buluştu

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau kasabasında, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute'nün 2024 zirvesine katıldı.

Zirve, Almanya'nın en büyük ve köklü 50'den fazla şirketinin üst yöneticileri (CEO) ve finans bölüm başkanları (CFO) ile alanında öncü akademisyenleri bir araya getirdi.

Bakan Şimşek, 19 Eylül'de başlayan zirvenin ikinci gününde, Türkiye için düzenlenen özel oturuma katıldı.

Bu oturumda, Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı.

Şimşek, Türkiye için düzenlenen bir diğer oturumda da yatırımcılarla bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

Bu toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Şimşek, dün gece saatlerinde yurda döndü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2876,83 1,65%
  • ALTIN ONS 2622,3 1,37%
  • BIST 100 9900,25 -0,76%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,885 0,883%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3571 0,07706%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,35 -0,1511%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1225 0,2709%
  • EURO/DOLAR 1,1163 0,0112%
  • EURO/TURK LIRASI 38,1535 0,3044%
  • STERLIN/DOLAR 1,3321 0,35786%
Borsa Haberleri
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
GERİ
İLERİ
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans...
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL