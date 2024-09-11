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Bakan Şimşek duyurdu: Yeni finansman aracı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini belirterek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." dedi.

11 Eylül 2024 | 10:09
Bakan Şimşek duyurdu: Yeni finansman aracı geliyor

Bakan Şimşek, AA muhabirine, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını ifade eden Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.

Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.

Yeni finansman yöntemi

Böylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, "Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket (10 Eylül)
Tüpraş ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa şirketinin unvanı değişiyor
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