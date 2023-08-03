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Bakan Şimşek: Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini belirterek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.

03 Ağustos 2023 | 11:45
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Bakan Şimşek: Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. 

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

 

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