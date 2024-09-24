ARA
DOLAR
34,16
0,08%
DOLAR
EURO
38,01
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
2886,50
0,12%
GRAM ALTIN
BIST 100
9887,75
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek, New York'ta üç yatırımcı toplantısına katıldı

Bakan Şimşek, New York'ta üç yatırımcı toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı.

24 Eylül 2024 | 09:08
Bakan Şimşek, New York'ta üç yatırımcı toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde en büyük diplomatik etkinliklerden biri olarak değerlendirilen ve üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulunda bazı liderlerle görüşüp 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya gelirken, Bakan Şimşek de yatırımcı toplantıları yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şimşek, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı yatırımcı toplantısına katıldı. Toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

Şimşek, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurguladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Toplantıya, ABD ve Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.

Bakan Şimşek'in ABD'de bugün de yatırımcı toplantılarına devam edeceği öğrenildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2886,5 0,12%
  • ALTIN ONS 2628,33 -0,01%
  • BIST 100 9887,75 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,439 0,575%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35178 -0,16838%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,76 0,6731%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1593 0,0781%
  • EURO/DOLAR 1,1117 0,0463%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0137 0,0901%
  • STERLIN/DOLAR 1,33533 0,03933%
Borsa Haberleri
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (23 Eylül)
Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
Küresel piyasalar yüksek risk iştahıyla haftaya pozitif başladı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (23 Eylül)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Eksun Gıda'dan ilk yarı değerlendirmesi
Tüpraş (TUPRS) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Borsa İstanbul’dan 5 hisse için tedbir kararı
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
BIST 100'de 17 hissenin teknik analizi (21.09.2024)
Oba Makarna'dan geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL