Bakan Şimşek'ten büyüme ve enflasyon mesajı

Bakan Şimşek, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren All Alçı AR-GE Merkezi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, önemli bir teknoloji üssünün, bir AR-GE merkezinin açılışı vesilesiyle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Batman'da 1991'de OSB'nin kurulduğunu kaydeden Şimşek, "2002 yılına kadar yani AK Parti hükümetlerine kadar bir fabrika burada kurulu ve faal. O da bir un fabrikası. Bugün, 500 yatırımcımız sırada yer bekliyor. 128 faal fabrikamız var. 12 binin üzerinde her gün üreten. Bu üretim üssü sayesinde evine aş götüren kardeşimiz var. 12 bin önemli bir rakam. OSB'yi biz büyüttük. 1000 dönümle başlayan OSB süreci bugün 3 bin 800 bin dönüme yakın bir alanda 128 faal fabrika." ifadelerini kullandı.

En önemli önceliklerinin Batmanlı hemşerilerine iş, aş ise OSB'yi tekrar kat kat büyütmeleri gerektiğini aktaran Şimşek, 2002 sonrasında neredeyse dörde katladıysa tekrar dörde katlamaları gerektiğini belirtti.

Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Evet size çok abartılı gelebilir. 12 milyon metrekare ama ben inanıyorum ki Batman bu potansiyele sahip, çünkü artık sadece ülkeler yarışmıyor. Ülkeler içerisinde iIller de yarışıyor, rekabet içinde. Batman'ın hedefi tabii ki Güneydoğu'da Gaziantep'le birlikte liderlik rolü. Ben inanıyorum ki bunu başarabilir. Zaten bugüne kadarki performans da bunu gösteriyor. Düşük, orta-düşük teknolojiden bahsetmiyoruz. Aslında ürün niteliği ön planda olan, bunu geliştirmeye yönelik bir AR-GE merkezinin açılışında beraberiz. O da bütün bu sıçramayı yapmak için bütün koşullar, genç bir nüfus ve üniversitemiz var."

Eğitime, hava yolu, kara yolu ve demir yolu anlamında bütün altyapıya ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Şimşek, gelecek dönemde bu yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Eğitilmiş insan noktasında dışarıdan buraya nitelikli insan, yöneticiler ve AR-GE elemanları çekmeleri gerektiğini dile getiren Şimşek, "Az önce AR-GE merkezinde Almanya'dan buraya gelmiş ve şu anda burada çalışan bir kardeşimizle tanıştık. Dolayısıyla altyapıda bir dar boğazımız yok. Yani üretimin ve ihracatın önünde bir dar boğaz yok." ifadelerini kullandı.

"Tek amacımız var, ülkemize katma değer yaratmak, istihdam oluşturmak, ihracat yapmak"

AR-GE merkezlerine, burada 100 lira yatırım yapana 6. bölge olması hasebiyle 118 liralık destek verdiklerini anlatan Şimşek, bütün 6. bölgedeki illere 12 yıla varan teşvikler verdiklerini dile getirdi.

Vizyon sahibi girişimciler, girişimcilik ve ekip ruhunun olması gerektiğini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Şimdi bugün çok şükür valimizle, milletvekillerimizle, STK'larımızla, iş adamlarımızla bu ekip var. Tek amacımız var, ülkemize katma değer yaratmak, istihdam oluşturmak, ihracat yapmak. Yani ülkemizin ve Batman'ımızın refahını arttırmak. Başka hiçbir gündemimiz yok, başka hiçbir amacımız yok. Dolayısıyla bu ekip ruhunu da biz pekiştirdiğimiz ölçüde biz bu potansiyeli gerçekleştirebiliriz. İleride bugün tohumlarını attığımız bu çabalar sayesinde belki sadece Türkiye'nin güneydoğusu, doğusu değil, daha geniş bir coğrafyada birçok ilin yöneticisi, girişimcisi için Batman ilham kaynağı olacak. Çünkü Batman bu potansiyelini harekete geçirdiği ölçüde lider olacak, arayı kapatacak."

Yeni dönemde en büyük önceliklerinin makro finansal istikrarın pekiştirilmesi olduğunu belirten Şimşek, bunun için para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gittiklerini anlattı.

Türkiye'nin bütçe dengelerini kriterler ölçüsünde şekillendirdiklerini, bir taraftan mali disiplini tekrar tesis ettiklerini, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girdiklerine işaret eden Şimşek, bunları destekleyecek bir de yapısal reformun gündemlerinde bulunduğunu, eylül ayının başında Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacaklarını, OVP'de yapısal reformlar noktasında da yol haritalarını paylaşacaklarını bildirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"OVP, hem özel sektör hem kamu sektörü için önemli bir rehber ve yol haritası fonksiyonunu yerine getirecek. Enflasyon politikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikası gerek maliye ve gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz. Dolayısıyla enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız. Fiyat istikrarı sağlandığında ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik. 1923 ile 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman 1 puan daha yukardayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O büyüme potansiyelimizi, büyüme performansımızı artırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın. 100 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor. Dolayısıyla ekonomimizi eğer biz fiyat istikrarı sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız ve büyümemizi yukarı çekebiliriz. Bu Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak."

"İhracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz"

En büyük önceliklerinin ihracat olduğunu belirten Şimşek, şöyle dedi:

"İhracatı öncelediğimizi nereden anlayacaksınız? İhracat reeskont kredilerini biz şimdi günlük 5 katına çıkarma kararı aldık, yaklaşık olarak. Yani günlük 350 milyon liralık o civarda bir kaynak tahsis edilmişti. Şimdi biz onu günlük 1,5 milyar liraya çıkartma kararı aldık. Dolayısıyla ihracatçının finansmana erişim sorununu önemli ölçüde çözeceğiz. Körfez'e yaptığımız ziyaretlerde özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki Körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye'ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorunu büyük ölçüde çözmüş olacağız."

İhracat için üretim yapmak, üretim için de yatırım gerektiğini vurgulayan Şimşek, esas önceliklerinin yatırım olduğunu dile getirdi.

Üretken kapasiteye imkanları kanalize edeceklerini kaydeden Şimşek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teşvik, kredi imkanlarını biz yatırımlara yönlendireceğiz. Yatırım, üretim, tabii ki üretim için istihdam lazım ve ihracat. Bu döngü Türkiye'yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor. Sadece krediyle sadece iç taleple büyüyen bir ekonomi, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Vergi, kredi ve teşvik politikasını bütün bu hususları ona göre şekillendireceğiz."

Batman'ın kendi bölgesinde Türkiye'nin önemli bir büyüme motoru olacağına inandığını, burada bir ekip ruhuyla bu potansiyelin gerçekleştirilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Şimşek, "Ben ve ekibim Ankara'da tabii ki bütün Türkiye'nin hizmetindeyiz. Batman'ın da Doğu'nun da Güneydoğu'nun da diğer bütün bölgelerin sorununun çözümünde her zaman sizlerin hizmetindeyiz." diye konuştu.

Hizmet siyaseti yaptıklarını, muhalefetin sadece yapıcı olmayan eleştirel bir yaklaşımla sürekli bir şekilde olumsuzlukları ön plana çıkarttığına dikkati çeken Şimşek, önemli olanın ortaya çözüm koyabilmek olduğunu aktardı.

"Ortaya çözüm koyabildiğiniz ölçüde biz başarılı oluruz. Batman'da teknoloji, küresel katma değer üreteceğiz. Katma değer zincirinde ülkemizin yukarılara çıkmasında Batman katkıda bulunacak. Bu çok önemli, bugün bu alanda bir AR-GE merkezi var. Ben inanıyorum ki diğer girişimcilerimize örnek olacak." ifadelerini kullanan Şimşek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Törende, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Şimşek ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları merkezi gezdi.

Programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, Batman OSB Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu, kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.