ARA
Bist 100
9318,94
2,08%
Bist 100
Dolar/TL
32,0155
0,3261%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7152
0,111%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
0,0554%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2353,49
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek'ten cari açık ve rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Açığı milli gelire oranla yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." dedi.

05 Nisan 2024 | 09:59
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 11:01
Bakan Şimşek'ten cari açık ve rezerv açıklaması

Şimşek, sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacı ile artan dış kaynak girişinin makro finansal istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.AX

0
  • ALTIN GRAM - TL 2353,49 0,13%
  • ALTIN ONS 2286,49 -0,2%
  • BIST 100 9318,94 2,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,445 0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35605 0,13218%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,375 0,0653%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0155 0,3261%
  • EURO/DOLAR 1,0843 0,0554%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7152 0,111%
  • STERLIN/DOLAR 1,26379 -0,02887%
Günün En Çok Okunanları
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
Küresel ticarette ‘Orta Koridor’ fırsatı
GERİ
İLERİ
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Türk Hava Yolları'nın (THY) temettü kararı belli oldu
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Bayram tatilinde ücretsiz olan köprü ve otoyollar Resmi Gazete'de
THY'den 2023 rakamları için açıklama
THY'den yeni ucuz bilet kampanyası
Akfen Holding CEO’su Selim Akın, UEZ24’te konuşacak
Ford temettü tarihi kesinleşti Ne kadar temettü ödeyecek?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL