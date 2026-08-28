ARA
DOLAR
48,22
0,18%
DOLAR
EURO
55,88
-0,49%
EURO
ALTIN
6777,33
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomik güvende tablo değişti: Endeks kritik eşiği aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı. Temmuzda 99,8 olan endeks, ağustosta yüzde 0,8 yükselerek 100,6 seviyesine ulaştı ve yeniden iyimserlik eşiğinin üzerine çıkmış oldu.

Ekonomist
Ekonomist
Ekonomik güvende tablo değişti: Endeks kritik eşiği aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında %0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güvende tablo değişti: Endeks kritik eşiği aştı-1

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL