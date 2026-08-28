Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzda enerji ürünleri ve altın hariç ihracat ve ithalatta artış

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Temmuz ayında yüzde 3,1 artarak 23 milyar 78 milyon dolardan, 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,6 artarak 25 milyar 280 milyon dolardan, 26 milyar 194 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 oldu.

Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 13,6 arttı

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında yüzde 79,4 iken, 2026 Temmuz ayında yüzde 77,7’ye geriledi.

Dış ticaret açığı 7 aylık dönemde yüzde 8,3 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 73,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,7’ye geriledi.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 42 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 683 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 349 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,5’ini oluşturdu.

Yılın ilk 7 aylık döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 429 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 347 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 638 milyon dolar ile Fransa izledi.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6’sını oluşturdu.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin’den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 232 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 521 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 889 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 553 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,2’sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 31 milyar 350 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 24 milyar 174 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 16 milyar 3 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 500 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 803 milyon dolar ile İtalya izledi.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3’ünü oluşturdu.