ARA
Bist 100
9179,48
-1,66%
Bist 100
Dolar/TL
31,1432
0,121%
Dolar/TL
Euro/TL
33,816
0,0573%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
-0,059%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,59
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

03 Mart 2024 | 12:41
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade ederek, ekonomik sorunların farkında olduklarını, bunu çözmek için geçen eylül ayında kapsamlı bir program açıkladıklarını söyledi. 

Sorunları köklü bir şekilde çözeceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz, esnafımızın da emeklimizin de işçimizin de asgari ücretlimizin de sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları geçmişte çözdük, Türkiye'yi hızlı bir şekilde kalkındırdık. Altyapısını iyileştirdik, eğitimine yatırım yaptık, sağlığına yatırım yaptık, ekonomimizi büyüttük. Son yıllarda dünyada da Türkiye'de de enflasyon önemli bir sorun. Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı. Biz tek haneye indirince, krediye erişim arttı."

Enflasyonu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "Çünkü biz, imkanlarımızın faiz yerine yatırıma ve hizmete gitmesini istiyoruz. Evet, önümüzde tabii ki kolay olmayan bir süreç var. Ama sabırla biz programımızı uygulayacağız ve bu program başarılı olacak. Bu program sayesinde sorunlarımızı çözme imkanı olacak. Gerçekten de program çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız"

Bakan Şimşek, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a işaret ederek, "Program eylülde açıklandı. Program çalışıyor. Büyümede, işsizlik oranında, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024'te, 2025'te ve 2026'da tutturacağız. Şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahı. Bunun için de dünyayla birlikte zorlu bir dönemdeyiz ama başaracağız. Bize güvenin." diye konuştu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,59 0%
  • ALTIN ONS 2030 -0,12%
  • BIST 100 9179,48 -1,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,479 -0,136%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35262 0,14771%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,05 -0,8012%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,1432 0,121%
  • EURO/DOLAR 1,0846 -0,059%
  • EURO/TURK LIRASI 33,816 0,0573%
  • STERLIN/DOLAR 1,26833 -0,01261%
Günün En Çok Okunanları
Togg, Mart kampanyasını duyurdu: Peki, Togg'da Mart fiyatları ne kadar?
Hanzade Doğan: Big Tech yapısal bir tehdit olma riski taşıyor
Hanzade Doğan: Big Tech yapısal bir tehdit olma riski taşıyor
Ekonomist’te Bu Hafta
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
En Güçlü 50 Kadın CEO: İlk 3
GERİ
İLERİ
Togg, Mart kampanyasını duyurdu: Peki, Togg'da Mart fiyatları ne kadar?
Hanzade Doğan: Big Tech yapısal bir tehdit olma riski taşıyor
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
Hanzade Doğan: Big Tech yapısal bir tehdit olma riski taşıyor
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Ekonomist’te Bu Hafta
Acun Ilıcalı'ya göre 30 yaşa kadar yapılacak en önemli şey
Holdingler maden yatırımlarını artırıyor
“Küresel oyuncu olmak istiyoruz”
Bakan Şimşek'ten ekonomi programı ve enflasyon mesajı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL