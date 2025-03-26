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Bakan Şimşek’ten enflasyon beklentisi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketlerinin son dönem gelişmelerini yansıtmadığını, finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngördüklerini belirtti.

26 Mart 2025 | 12:33
Bakan Şimşek’ten enflasyon beklentisi yorumu

Şimşek, Bankanın yayımladığı mart ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Enflasyon beklentilerindeki gelişmelere işaret eden Şimşek, piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde yüzde 41,1'e gerilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hanehalkı beklentisi ise sınırlı arttı. Anketler son dönem gelişmelerini yansıtmamakla birlikte finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngörüyoruz. Tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendiriyoruz. Programımızı fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacağız."﻿

 

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Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
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