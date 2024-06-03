ARA
Bist 100
10452,91
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
32,1982
-0,0556%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9209
-0,0523%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0836
-0,1184%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2412,8
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: En kötüsü geride kaldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: En kötüsü geride kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda "en kötüsü"nün geride kaldığını belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek." ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2024 | 11:04
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: En kötüsü geride kaldı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin bu ay görüldüğüne işaret eden Şimşek, "En kötüsü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, enflasyonla mücadelede geçiş döneminin böylece tamamlandığına, dezenflasyon sürecine girildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50'nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

 

İlgili Haberler
Haziran 2024 işyeri kira artış oranı belli oldu
Haziran 2024 işyeri kira artış oranı belli oldu
Enflasyon mayısta zirve yaptı
Enflasyon mayısta zirve yaptı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2412,8 0,09%
  • ALTIN ONS 2330,59 0,14%
  • BIST 100 10452,91 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,856 -0,265%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3657 0,21647%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,1575 -1,3526%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1982 -0,0556%
  • EURO/DOLAR 1,0836 -0,1184%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9209 -0,0523%
  • STERLIN/DOLAR 1,27162 -0,20248%
Borsa Haberleri
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
GERİ
İLERİ
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL