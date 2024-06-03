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  • Haziran 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Haziran işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Haziran 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Haziran işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

2024 Haziran ayı kira artış oranı için gözler TÜİK enflasyon rakamlarındaydı. Haziran 2024 işyeri kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları ile belli oldu. İşte Haziran 2024 işyeri kira artış oranı...

03 Haziran 2024 | 10:20
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 10:59
Haziran 2024 işyeri kira artış oranı ne kadar? 2024 Haziran işyeri kira artış oranı hesaplama örneği

Haziran 2024 kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı verilere çevrilmişti. Bugün açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oldu. Bu ay kira kontratı yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. İşte TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Haziran 2024  işyeri kira artış oranı...

2024 HAZİRAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Haziran ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Mayıs ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani yüzde 62,51 oranında artış yapılabilecektir.

2024 HAZİRAN AYI İŞYERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ


Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %62,51

Kira Artış Tutarı: 12 bin 502 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 32 bin 502 TL
 

KONUT KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulamaya 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek.

KİRAYA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına" ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

"Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önemsiyoruz."
 

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GERİ
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