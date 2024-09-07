Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

"Olumlu gelişmeler, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyuyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.