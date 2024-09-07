ARA
DOLAR
33,99
0,08%
DOLAR
EURO
37,71
-0,34%
EURO
GRAM ALTIN
2728,77
-0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından ilk açıklama

Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek veTicaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch Ratings'in Türkiye kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

07 Eylül 2024 | 10:24
Son Güncellenme: 07 Eylül 2024 | 10:41
Bakan Şimşek'ten Fitch'in Türkiye kararının ardından ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şimşek şu ifadelere yer verdi: 

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz.Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

"Olumlu gelişmeler, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyuyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, Fitch'in değerlendirmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçlarının uluslararası platformda da takdir görmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir."

Bolat, özellikle enflasyondaki düşüşün, milli gelirdeki artışın, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmelerin, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımların, döviz rezervlerindeki artışın ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettikleri çabaların ekonomideki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirdiğini vurguladı.

Bu olumlu gelişmelerin, ülkenin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken uluslararası güvenilirliğini de pekiştirdiğine dikkati çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, tüm bakanlara ve emek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

İlgili Haberler
Fitch Ratings Türkiye kararını açıkladı
Fitch Ratings Türkiye kararını açıkladı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2728,77 -0,69%
  • ALTIN ONS 2497,31 -0,78%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,306 -0,795%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35719 0,5084%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9851 0,0798%
  • EURO/DOLAR 1,1086 -0,2232%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7132 -0,3383%
  • STERLIN/DOLAR 1,3129 -0,39451%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL