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Bakan Şimşek'ten TCMB rezerv artışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan TCMB rezervleri 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Aynı dönemde net rezervler 14,2 milyar dolar iyileşme gösterdi." dedi.

11 Temmuz 2023 | 12:43
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2023 | 13:08
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Bakan Şimşek'ten TCMB rezerv artışı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin artışına dikkati çekerek, "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Şimşek, 26 Mayıs’ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

 

 

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