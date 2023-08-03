ARA
Bist 100
7221,51
-0,51%
Bist 100
Dolar/TL
26,9643
0,0107%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5739
0,3077%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0945
0,0667%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1676,56
-0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bakan Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Bakan Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

03 Ağustos 2023 | 13:19
0
Bakan Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1676,56 -0,04%
  • ALTIN ONS 1933,92 -0,05%
  • BIST 100 7221,51 -0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9643 0,0107%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5739 0,3077%
  • EURO/USD 1,0945 0,0667%
  • INGILIZ STERLINI 1,27092 -0,00865%
  • JAPON YENI 142,38 -0,661%
  • KANADA DOLARI 1,33404 -0,07528%
  • RUS RUBLESI 94,5 0,2015%
Günün En Çok Okunanları
Küresel ısınma turizm tercihlerini nasıl değiştirecek?
Yurt dışı harcamalarında taksit sınırlandırmasına tepki: "Hayal kırıklığı"
Yurt dışı harcamalarında taksit sınırlandırmasına tepki: "Hayal kırıklığı"
Ağustos ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
Ağustos ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme
Togg'dan yeni paylaşım... Temmuzda kaç araç teslim edildi?
Togg'dan yeni paylaşım... Temmuzda kaç araç teslim edildi?
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
Evinde çalıştığı iş adamı babası çıktı, milyarlık servete ortak oldu
GERİ
İLERİ
Küresel ısınma turizm tercihlerini nasıl değiştirecek?
Yurt dışı harcamalarında taksit sınırlandırmasına tepki: "Hayal kırıklığı"
Ağustos ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme
Yurt dışı harcamalarında taksit sınırlandırmasına tepki: "Hayal kırıklığı"
Ağustos ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme
Togg'dan yeni paylaşım... Temmuzda kaç araç teslim edildi?
Ağustos ayı işyeri kira artış oranı belli oldu
100 bin dolarlık yatırım nasıl yapılır? Ünlü milyarderden portföy önerisi
Kanser tedavisinde umutlandıran gelişme
Togg'dan yeni paylaşım... Temmuzda kaç araç teslim edildi?
Ticaret Bakanlığından otomobil alacaklara uyarı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL