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Bakan Uraloğlu: Aksaklığın önemli bölümünü atlattık

Bakan Uraloğlu, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisine ilişkin, "Etkilenen sistemlerle ilgili bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle aksaklığın önemli bir bölümünü atlattık." dedi.

19 Temmuz 2024 | 12:56
Bakan Uraloğlu: Aksaklığın önemli bölümünü atlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, Windows işletim sistemi kullanan sistemlerde, cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettiklerini bildirdi.

Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiğinin tespit edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çözüm önerileri SOME İletişim Platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz nelerdir, bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur.

Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum; bir siber saldırı söz konusu değildir."

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