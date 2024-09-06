Bakan Uraloğlu'dan bomba ihbarı yapılan uçakla ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Hindistan'dan Almanya'ya giden ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağına ilişkin paylaşım yaptı.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15.38'de acil durum çağrısında bulunduğunu bildiren Uraloğlu, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak, güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16.38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup uçaktaki arama çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak (havacılara bildirilerek) trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."