Bakan Yerlikaya açıkladı: Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Düzce'de 14 sürücüye 'karşı yönden gelen araç kullanıcıları selektörle uyardıkları gerekçesiyle' kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasından detaylar şu şekilde:
"Düzce'de 'Radar denetimi yapılıyor kontrol yapılıyor' uyarısını karşıdan gelen sürücü arkadaşlara selektör yapılarak hatırlatan sürücülere işlem yapılmış. 14 işlem yapılmış emniyet genel müdürümüz arkadaşlarla beraber inceleme yapıp talimatımızı verdik. Selektör işlemlerinin tamamını iptal ettik, kaldırdık."