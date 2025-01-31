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Bakanlık duyurdu: İhracattaki 55 hedef ülke

Ticaret Bakanlığı 2025'te 55 ülkeyi "ihracatta hedef ülke" olarak belirledi. Bu yıl için listeye Irak ve Sırbistan da dahil edildi

31 Ocak 2025 | 10:31
Bakanlık duyurdu: İhracattaki 55 hedef ülke

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülkeyi "ihracatta hedef ülke" olarak belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İhracat Destekleri Hakkında Karar" kapsamında belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için ilave destek uygulanmak üzere her yıl "ihracatta hedef ülkeler" belirlendiği bildirildi.

Bu doğrultuda halihazırda Bakanlıkça Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme stratejilerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, tespit edilen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve listede sadece asgari düzeyde değişiklik yapılması amacıyla söz konusu stratejiler kapsamındaki 35 ülkenin tamamının 2024 yılında olduğu gibi 2025'te de ihracatta hedef ülkeler listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda, ilave destek uygulanmak üzere, Almanya, ABD, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam'ın bu yıl ihracatta belirlenen 55 hedef ülke oldukları belirtildi.

Irak ve Sırbistan'ın listeye yeni eklendiklerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlarımızdaki muhtemel daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatımızın arttırılması hedefleri doğrultusunda firmalarımızın yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri temel alınarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, IMF World Economic Outlook ve TradeMap veritabanları kullanılarak Kovid-19 salgını öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde 2019-2025 dönemi gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) değişimi, dünya GSYH'sinden ve dünya ithalatından alınan pay, dışa açıklık endeksi, enerji dışı ithalat, Türkiye'nin ülkeye ihracatı ve pazar payı ile hedef ülkelerin başlıca tedarikçileri gibi göstergeler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada ayrıca, önceki yıllarda hedef ülkeler listemizde yer alan ancak yapılan analizler neticesinde, göstergeleri dikkati çeker şekilde bozulan ülkelerin yerine ihracatçılarımızın yönlendirilebileceği pazarların seçilmesine odaklanılmış ve ayrıca ihracatçılarımızdan gelen talepler de dikkate alınmıştır."

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