  Balık sezonunun yarısı tamamlandı: Hamsi ve sardalya yüzleri güldürdü

Balık sezonunun yarısı geride kalırken, hamsi ve sardalyada bolluk öne çıktı.


Balık av sezonunun yarısı tamamlanırken, hamsi ve sardalya avında belirgin bir yoğunluk gözlendi.

Balık sezonunun yarısı geride kaldı

Denizlerde av yasağının Karadeniz, Marmara, Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona ermesiyle derya kuzularının peşine düşen balıkçılar, nisan ayında sona erecek sezonun yarısını geride bıraktı.

Hamsi ve sardalyada sezon bereketli geçti

Sezonun ilk yarısını mutlu kapatan balıkçılar, Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir dönem yaşadı.

Balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle barınaklara döndü

Denizlerde son günlerdeki olumsuz hava şartları nedeniyle barınaklara dönen balıkçılar, yaklaşık 10 gün boyunca hem dinlenecek hem de gemi ve ağ onarımı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak.

"Türkiye, balıkçılık faaliyeti açısından önemli bir ülke"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'nin balıkçılık faaliyetinde önemli bir ülke olduğunu söyledi.

"Bereketli bir sezon geçirildi"

Aksoy, Karadeniz'de hamsi ve Ege'de ise sardalya açısından bereketli bir sezon geçirildiğinin de altını çizdi.

"Kasım ve aralık ayları fırtınadan dolayı çok iyi geçmedi"

Aksoy ayrıca, "Sezona iyi ümitlerle başladık. Sezonun eylül ve ekim ayları iyi geçti. Kasım ve aralık ayları fırtınadan dolayı çok iyi geçmedi. Sezon genel olarak iyi geçti." ifadelerini de kullandı.

 

Yaklaşık 10 günlük araya gidildi

Aksoy, balıkçıların ocak ayının başında yaklaşık 10 günlük araya gittiğini anlatarak, tayfanın dinleneceğini, ardından sezona iyi bir moralle devam edeceğini söyledi.

"Akdeniz'de avcılık bu senede istenilen ölçüde değil"

Mehmet Aksoy, Akdeniz'deki avcılığın bu sene istenilen ölçüde olmadığını da ifade etti.

"Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor"

Aksoy, "Ege'nin koyu, körfezi ve adaları çok olduğu için balığımız daha verimli olabiliyor. Ege'de hava soğuduğu için hamsi biraz daha lezzetlenebilir. Balıkçılar Ege'de hamsi peşine düşecek. Hamsi dünyanın geçerli balığı. Sardalya Ege'nin milli balığıdır ama Ege de hamsiye alıştı. Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor." dedi.

 

Avcılığa Ege'de devam ediyor

Sezonun ilk 4 ayını Karadeniz'de geçiren ve avcılığa Ege'de devam eden Mustafa Turan, av sezonunu iyi geçirdiklerini anlattı.

"Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı"

Turan, kalan sürede Ege'de de bereketli bir balıkçılık yapacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Geçen sene palamut boldu, bu sene hiç olmadı ama bu sene hamsi boldu." dedi.

"Karadeniz'deki hamsi avcılığı kısa sürdü"

Hamsi bolluğu yaşadıklarını fakat deniz ve hava koşulları nedeniyle Karadeniz'deki hamsi avcılığının kısa sürdüğünü dile getiren Turan, "Bolluk kısa sürdüğü için Karadeniz balıkçıları olarak Marmara ve Ege'ye gelmeye başladık. Sezonun Ege'de iyi devam edeceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Geçen sezona göre daha iyiydi"

Egeli gırgır balıkçısı Fatih Kopuz da sezonu geçen sezona göre daha iyi geçirdiklerini belirterek, sardalya ve hamsi bolluğunun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

"Sezonun geri kalanında hamsinin peşine düşeceğiz"

Kopuz, sezonun geri kalan kısmında hamsinin peşine düşeceklerini de sözlerine ekledi.
