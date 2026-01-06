Balık sezonunun yarısı tamamlandı: Hamsi ve sardalya yüzleri güldürdü

Aksoy, "Ege'nin koyu, körfezi ve adaları çok olduğu için balığımız daha verimli olabiliyor. Ege'de hava soğuduğu için hamsi biraz daha lezzetlenebilir. Balıkçılar Ege'de hamsi peşine düşecek. Hamsi dünyanın geçerli balığı. Sardalya Ege'nin milli balığıdır ama Ege de hamsiye alıştı. Ege'de hamsi daha bol tüketilecek gibi geliyor." dedi.