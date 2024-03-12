BankPozitif’in aktif büyüklüğü 1,4 milyar TL’yi aştı

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “2023 yılını hedefler doğrultusunda başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Bugüne kadar 2 milyondan fazla insanımızın hayatına dokunduk. Bu sonuçlar, bankamızın uzun vadeli gelişim, verimlilik ve büyüme stratejilerinin güçlü şekilde işlediğini ve hedeflerimize sağlam adımlarla yol aldığımızı bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Erkan Kork, bundan sonraki süreçte de Türkiye ekonomisine desteklerini kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini kaydederek, üretime, ihracata, istihdama ve yatırıma yönelik desteklerinin süreceğini anlattı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME AĞIRLIK VERECEK

2024 yılında dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık vererek, yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına hizmet sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan Kork, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji yatırımlarımız ve bankacılık uygulamalarını kolaylaştıran dijital çözümlerimizle, zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ise üretken yapay zekâ teknolojisi odağımızda olacak. Yapay zekâ ile daha geniş bir müşteri tabanına daha yüksek kalitede hizmet sunabileceğiz.”