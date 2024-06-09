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Bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik denetimler hızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimlerin hızlandırıldığını bildirdi.

09 Haziran 2024 | 14:21
Bayram öncesi otobüs firmalarına yönelik denetimler hızlandı

Uraloğlu, otobüs firmalarına yönelik denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik fahiş fiyatlı bilet satışı ile korsan ve yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesine yönelik denetimleri sıkı şekilde sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, "Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, güvenli ve konforlu seyahat edebilmeleri amacıyla önlemlerimizi aldık. Bayram öncesi şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler hızlandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, şehirler arası otobüslerde emeklilere yönelik başlattıkları yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetimlere de Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından devam edildiğini aktardı.

- "Bayram sonrasında da denetimler devam edecek"

Bayram öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle yurt genelinde gerçekleştirdikleri 10 günlük denetimlerde 1534 otobüsün kontrol edildiğini bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürüyor. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte 1 milyon 21 bin 726 liralık idari işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında denetim faaliyetleri devam edecek."

Uraloğlu, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yüzde 20 indirim uygulamasını sağlayacaklarını belirterek, buna yönelik veri entegrasyon sürecinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı şekilde sürdürüldüğünü ve uygulamayı 1-2 gün içinde hayata geçirecekleri kaydetti.

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