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Bayram tatilinde en çok tercih edilen rotalar belli oldu

Enuygun, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatilinde en çok rağbet edilen kentin, Antalya olduğunu bildirdi. Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı.

12 Haziran 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 12 Haziran 2024 | 10:53
Bayram tatilinde en çok tercih edilen rotalar belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili, turizmi hareketlendirdi. Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerden yoğun talep görüyor.

Türkiye'nin önde gelen seyahat sitelerinden Enuygun'un verilerine göre, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı. Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan Antalya'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. 

Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla, ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki artış da dikkati çekti.

9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8'den 4,7 güne çıktı. 

 

 

 

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