Baz etkisi nedir? TCMB bu videoyla açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz yıl finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başlamıştı. TCMB mikro site 'Herkes İçin Ekonomi'de ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor. TCMB Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde bu kez "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

BAZ ETKİSİ HAKKINDA

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı. AA





