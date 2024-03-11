ARA
Bist 100
9243,02
0,96%
Bist 100
Dolar/TL
32,0033
0,233%
Dolar/TL
Euro/TL
34,968
-0,0757%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0927
-0,0869%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2239,8
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Baz etkisi nedir? TCMB bu videoyla açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor. Yayınlanan yeni videoda baz etkisi nedir sorusuna yanıt verildi. İşte TCMB'nin hazırladığı o video

11 Mart 2024 | 13:00
Son Güncellenme: 11 Mart 2024 | 13:08
Baz etkisi nedir? TCMB bu videoyla açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz yıl finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine başlamıştı.  TCMB mikro site 'Herkes İçin Ekonomi'de ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her hedef kitleye uygun içerikler sunuyor. TCMB Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde bu kez "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

BAZ ETKİSİ HAKKINDA

Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir." ifadeleri kullanıldı. AA
 


 


Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2239 0,11%
  • ALTIN ONS 2176,2 -0,06%
  • BIST 100 9246,43 1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,828 -0,161%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35022 0,12012%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,6595 -0,231%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0014 0,2272%
  • EURO/DOLAR 1,0927 -0,0864%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9662 -0,0809%
  • STERLIN/DOLAR 1,28236 -0,30359%
Günün En Çok Okunanları
Airbus CEO'su: "Avrupa, Rusya ve Trump kaynaklı risklere karşı hazırlıksız"
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
“Gelir adaletsizliği alarm veriyor”
“Gelir adaletsizliği alarm veriyor”
Ocak-Şubat döneminde ihracatı en çok artan il
GERİ
İLERİ
Airbus CEO'su: "Avrupa, Rusya ve Trump kaynaklı risklere karşı hazırlıksız"
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
Yerel zincir marketlerden ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kararı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücrette ara zam' açıklaması
Pilotlar uyuyakaldı, uçak rotasından saptı
Böyle bir çiftliği muhtemelen hiç görmediniz
TCMB'den "Baz Etkisi" başlıklı finansal okuryazarlık videosu
“Gelir adaletsizliği alarm veriyor”
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL