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  • Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı (27 Mart - 2 Nisan 2023)

Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı (27 Mart - 2 Nisan 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mart-2 Nisan haftası için haftalık hava tahminlerini paylaştı. Sıcaklıklar düşüyor, bazı illerde kar geri dönecek. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritaları

26 Mart 2023 | 17:43
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Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı (27 Mart - 2 Nisan 2023)

Meteoroloji'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda hava sıcaklıklarının azalacağı belirtildi ve şu bilgiler verildi:

Haftalık Hava Tahmini: (27 Mart - 2 Nisan 2023) Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.


TRT'nin haberine göre önümüzdeki hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek.  Çarşamba gününden itibaren iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara eksiye düşecek

Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağmur görülecek. Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.

İŞTE METEOROLOJİNİN 5 GÜNLÜK TAHMİN HARİTALARI

 

 

1
Pazartesi

Pazartesi

2
Salı

Salı

Salı günü yurdun büyük bölümünde yağışlar bekleniyor.
3
Çarşamba

Çarşamba

Çarşamba günü iç bölgelerde kar yağışı bekleniyor.
4
Perşembe

Perşembe

Soğuk ve yağışlı hava perşembe günü de etkili olacak.
5
CUMA

CUMA

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