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Bazı kamu kurumlarına atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07 Eylül 2024 | 00:28
Bazı kamu kurumlarına atamalar Resmi Gazete'de

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı. AA

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Borsada bugün geri alım yapan 4 şirket
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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
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Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
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