ARA
Bist 100
4838,69
-1,17%
Bist 100
Dolar/TL
19,1874
0,0843%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8817
-0,1174%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0883
-0,2068%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1221,74
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı yeniden ertelendi

Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı yeniden ertelendi

Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023'e ertelendi.

31 Mart 2023 | 11:29
0
Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı yeniden ertelendi

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinde yassı çelik üretiminde yaşanan kesintiler göz önüne alınarak, bu ürünlerdeki gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihinde bir kez daha ertelemeye gidildi.

Buna göre, daha önce 1 Nisan'a ertelenen uygulamanın yeni yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1221,74 0,09%
  • ALTIN ONS 1980,49 0%
  • BIST 100 4838,69 -1,17%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1874 0,0843%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8817 -0,1174%
  • EURO/USD 1,0883 -0,2068%
  • INGILIZ STERLINI 1,23812 -0,03875%
  • JAPON YENI 133,402 0,51%
  • KANADA DOLARI 1,35374 0,11315%
  • RUS RUBLESI 77,31 0,0453%
Günün En Çok Okunanları
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
TVF’den 3 kamu bankası için sermaye desteği açıklaması
GERİ
İLERİ
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL