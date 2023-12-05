BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak 18 ilçe (5 Aralık)

BEDAŞ İstanbul Avrupa yakası kesintilerini, AYEDAŞ ise Anadolu yakası elektrik kesintilerini ve bakım onarım çalışmalarını duyuruyor. İşte 5 Aralık Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri listesi...



BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, HARBİYE sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgelerinde 05/12/2023 00:00:00 - 05/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgelerinde 05/12/2023 00:00:00 - 05/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DAVUTPAŞA, DENİZHAN, DERYA 1, DOLU, DOĞANTEPE, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇER, FEVZİPAŞA, GEZEGEN, HAVADAR, MİMAR, PAŞAKAPI, VENÜS 1, YOLCU, ÇAĞLAYAN 1, ÇIRAK, İSTİKLAL sk / MURAT ÇESME mah GÜLSEREN, MİMAR, NEŞENUR, PANAYIR sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKGÜNER, AYDINLAR, AYTEKİN, BABADAĞ, BALIKPAZARI, BİLGE 1, CEVHER 1, CİHAN, FİLİZ 1, GAYE 1, KARBEYAZ 1, KARTAL 3, KUMRU 2, MAVİ, MESUT 1, MÜZİK 1, MİNE 2, NOTA, POYRAZ 2, SEVDA 2, UYGAR, YALIN, ÇAKIR sk bölgelerinde 05/12/2023 13:00:00 - 05/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, ASMA, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, CEVİZLİK, DRAMA, EREN, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇAY, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÖÇMEN ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NERGİS, PEKMEZCİ, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, NADİR AĞACI, YELTEPE ÇIKMAZI sk / KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KELKİT, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ASYA ÇIKMAZI, AT bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 12., 13., 14., 19., 20., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk / ZAFER mah 110. sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:01:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 05/12/2023 13:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜL, 1.TAN, BUDAK, CAN, DÜLGER, ERGENEKON, GÖKHAN, GÖNÜL, GÜNEŞLİ, KASTAMONU, LOKMAN, MUSTAFA KEMAL, NERGİZ, PAMUK, TEPE, UFUK, ÇİLİNGİR, ÖZDEN, ÖZLEM, İPEK, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 953., 955., ŞÜKRAN sk bölgelerinde 05/12/2023 00:05:00 - 05/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah YALI sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA, FEVZİ ŞEKER, GÜZEL sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER sk / RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, SİLAHTAR HÜSEYİN sk / TOPÇULAR mah ALTUNİZADE BAĞ sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah DİKİLİAĞAÇ, REŞADİYE sk / RAMİ YENİ mah REŞADİYE sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 05/12/2023 11:00:00 - 05/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk bölgelerinde 05/12/2023 12:00:00 - 05/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah BALIK PAZARI KAPISI, ERZAK AMBARI, HASIRCILAR, KALÇIN, KETENCİLER, SABUNCUHANI, TAHMİS sk / TAHTAKALE mah HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHMİS, TAHMİS ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/12/2023 13:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, CEMAL NADİR, HAKKI TARIK US, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, POSTANEYANI sk bölgelerinde 05/12/2023 16:00:00 - 05/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah DEVOĞLU YOKUŞU, KANTARCILAR, PAÇACI, UZUNÇARŞI, ŞEYH DAVUT HANI sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / RÜSTEMPAŞA mah ASMAALTI, BÜYÜKBAŞ, HASIRCILAR, KALÇIN, KIZILHAN, RAGIP GÜMÜŞPALA, RÜSTEMPAŞA MAHKEME, RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI, UZUNÇARŞI sk / SARIDEMİR mah KADIOĞLU, KANTARCILAR, KUTUCU, KUTUCULAR, LİMONCU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, SOBACILAR, UZUNÇARŞI, ÇANAKÇILAR sk / SÜLEYMANİYE mah KEBAPÇIHANI, UZUNÇARŞI sk / TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, HASIRCILAR, HİCAZ, KAHVECİLER, KURUÇEŞME, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, UZUNÇARŞI, ÇAMAŞIRCILAR sk bölgelerinde 05/12/2023 19:00:00 - 05/12/2023 23:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BÜLBÜLDERE, EMNİYET, ETİ, GÜÇLÜ, KABATAŞ, SEMERKANT, YOLAÇAR sk / ORTABAYIR mah ABA, ADATEPE, BACADİBİ, BACADİBİ ÇIKMAZI, GÜLBAŞ, HARMAN, HÜNKAR, KIRLANGIÇ, SARIGÖL, ZİGANA, ÇAMARDI, ÇEŞMEBAŞI, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah BUHARA, BURAK REİS, CENGİZ, DEPO ARKASI, DEPO ARKASI ÇIKMAZI, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GEYLANİ, GÜLÇİN, HALİM, HAN, HAYAT, HOŞGÖR, IŞIK, KAHRAMANLAR, KAPTAN, KARAHİSAR, KUBİLAY, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, PİRİ REİS, SEMERKANT, SİPAHİ, YENİÇAĞ, ZİYAPAŞA, ÇAĞ, İMALAT, İSMET İNÖNÜ, ŞAİRANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/12/2023 01:00:00 - 05/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU sk bölgelerinde 05/12/2023 00:01:00 - 05/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1214., ESKİ BAĞLAR, FIRIN, GAMZE, GÖKMEN, GÖKTUĞ, MAHMUTBEY, MALKOÇOĞLU, MAVİÇAM, SARIÇAM sk bölgelerinde 05/12/2023 00:01:00 - 05/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/12/2023 00:01:00 - 05/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, MENEKŞE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, 502., SEFA, ÇAMLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 8.GÜL, BAHARİYE, GÜLİSTAN, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.EĞRİ, 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1.KAZIM KARABEKİR, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 1.MUZ, 1.SÜMER, 1.YILMAZ, 1.ZEYTİN, 2.ATATÜRK, 2.MERT, 2.PINAR, 2.VİŞNE, 2.ÇAMLIBEL, 5.HÜRRİYET, 5.YILDIRIM, AK, AĞAÇLI, DİK, FAHRİ, KOÇLAR, KİBAR, MAVİ, PINARBAŞI, TİMURLENK, YOKUŞ sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ATEŞ ÇİÇEĞİ, ÇELİK, İNCİ ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ATEŞ ÇİÇEĞİ, YONCALI ÇIKMAZI, ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/12/2023 14:00:00 - 05/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE, ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/12/2023 14:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ERTUĞRULGAZİ, GÜZELBAHAR, KONURALP, KUTLUKHAN, MANAS, SELVAN, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SORGUN, SÜHEYL, ÖNAL, ÖZAL, İZZET, ŞANSAL, ŞENPAZAR sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SULTANGAZİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, TÜREL sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 05/12/2023 00:05:00 - 05/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961. sk bölgelerinde 05/12/2023 09:00:00 - 05/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 05/12/2023 10:00:00 - 05/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/22., G/28., MEVLANA sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 41., 48., 50., 58. BULVAR sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 247., 39/10., 43., 44/1., 44/2., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 05/12/2023 09:30:00 - 05/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.