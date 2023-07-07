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  • İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 8 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...

07 Temmuz 2023 | 17:36
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2023 | 17:50
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İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 8 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri internet sitesi üzerinden duyurdu.   İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...

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