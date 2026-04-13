Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar? Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2026 yılı bedelli askerlik süreci, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen yeni düzenlemeyle birlikte önemli bir mali değişikliğe uğradı. Ocak ayında memur maaş katsayısına göre belirlenen rakam, yapılan yasal müdahale ile yaklaşık %25 oranında artırıldı.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından sinyalleri verilen ve Meclis'te yasalaşan düzenleme sonrası rakamlar şu şekilde güncellendi:
Eski Ücret (Ocak 2026): 333.088 TL
Yeni Güncel Ücret: Yaklaşık 417.000 TL
Artış Miktarı: Yaklaşık 84.000 TL'lik bir artış gerçekleşti.
Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan bu düzenlemenin resmiyet kazanması için son bir adım kaldı:
Resmi Gazete Onayı: Kanun teklifi Meclis'ten geçti; ancak yeni ücretin resmen uygulanmaya başlanması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandığı an sisteme işlenecek ve bu tarihten sonraki başvurular 417 bin TL üzerinden alınacak.
Ücret Neden ve Nasıl Değişiyor?
Normal şartlarda bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) memur maaş katsayısına endeksli olarak güncelleniyordu. Ancak bu kez:
Memur zammı beklenmeden, kanun teklifiyle hesaplamada kullanılan gösterge rakamı artırılarak doğrudan bir zam yapıldı.
Bedelli askerlik tutarı, 240.000 olan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunurken, yeni yasayla bu gösterge rakamı 300.000'e çıkarıldı.
Başvuru Yapacaklar İçin Önemli Not
Eğer bedelli askerlik başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, yeni yasa Resmi Gazete'de yayımlanmadan önceki bu kısa süreyi değerlendirmek ekonomik açıdan büyük fark yaratabilir.
Özetle: Yasa yayımlanana kadar yapılacak başvurular hala 333.088 TL üzerinden geçerli sayılmaktadır. Yayım anından itibaren ise 417 bin TL'lik tarife devreye girecektir.