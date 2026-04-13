Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar? Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Ücret Neden ve Nasıl Değişiyor?

Normal şartlarda bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) memur maaş katsayısına endeksli olarak güncelleniyordu. Ancak bu kez:

Memur zammı beklenmeden, kanun teklifiyle hesaplamada kullanılan gösterge rakamı artırılarak doğrudan bir zam yapıldı.

Bedelli askerlik tutarı, 240.000 olan gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunurken, yeni yasayla bu gösterge rakamı 300.000'e çıkarıldı.

Başvuru Yapacaklar İçin Önemli Not

Eğer bedelli askerlik başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, yeni yasa Resmi Gazete'de yayımlanmadan önceki bu kısa süreyi değerlendirmek ekonomik açıdan büyük fark yaratabilir.