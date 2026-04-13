Ay yolculuğunda mutlu son: Artemis II astronotları sorunsuz bir inişle tarih yazdı

BBC'de yer alan habere göre; insanlığı daha önce gidilmemiş uzaklıklara taşıyan dokuz günlük yolculuğun ardından; mürettebat, Orion uzay aracından alınarak USS John P Murtha gemisine güvenli bir şekilde vardı.
NASA’nın tarihi Artemis II görevi, dört astronotun Pasifik Okyanusu’na gerçekleştirdiği kusursuz inişle başarıyla tamamlandı. İnsanlığın elli yılı aşkın bir sürenin ardından Ay çevresine gerçekleştirdiği ilk yolculuk, dokuz günlük serüvenin ardından güvenli bir şekilde sona erdi.
Orion uzay aracı, Dünya atmosferine saatte yaklaşık 38.600 kilometre hızla giriş yaptı. Bu kritik evrede kapsülün ısı kalkanı, Güneş yüzeyindeki sıcaklığın yarısına denk gelen ekstrem bir ısıya maruz kaldı. Yoğun plazma bulutu nedeniyle Houston’daki görev kontrol merkeziyle bağlantı altı dakika boyunca kesildi.
Sessizliği Komutan Reid Wiseman’ın "Houston, Integrity burada. Sizi gayet net duyuyoruz" sözleri bozduğunda, kontrol merkezinde büyük bir coşku yaşandı. Hemen ardından açılan kırmızı-beyaz paraşütler, astronotların "mükemmel bir hedef tahtası inişi" ile suya kavuşmasını sağladı.
Kapsülden çıkarılan astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, ilk tıbbi değerlendirmeler için helikopterle USS John P Murtha gemisine nakledildi. Oldukça neşeli oldukları gözlenen ekip, gemi güvertesinde zafer pozu verdi.
Başkan Donald Trump, mürettebatı "muhteşem" bir iş çıkardıkları için tebrik ederek Beyaz Saray’a davet etti. NASA yetkilileri, astronotların Cumartesi günü ailelerine kavuşmak üzere Houston’a uçacağını bildirdi.
Uçuş Direktörü Rick Henfling, özellikle ısı kalkanı üzerindeki endişelere değinerek, uygulanan yeni atmosfere giriş stratejisinin başarılı olduğunu belirtti.
2022'deki insansız testte (Artemis I) yaşanan kalkan hasarından sonra mühendislerin geliştirdiği yeni yaklaşma açısı, bu uçuşta ilk kez test edildi ve mürettebatı güvenle eve getirdi.
Artemis III (2027 Ortaları): SpaceX ve Blue Origin araçlarıyla yörüngede kenetlenme testleri yapılacak.
Artemis IV (2028): Ay yüzeyine ilk insanlı inişin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Bu görevle birlikte; donanımın kapasitesi, yörünge hassasiyeti ve insanlı uçuş güvenliği tescillenmiş oldu.