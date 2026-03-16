2026 yılı bedelli askerlik ücretine yapılacak zam kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik zammı meclisten geçti mi?

Ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında, bedelli askerlik ücretinde artış öngören maddeler de bulunuyor. Söz konusu düzenleme, yeni ve zamlı bedelli askerlik ücretinin belirlenmesini içeriyor. 

Bedelli askerlik ücretinde artış öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir aşamayı geçti. Ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeleri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

Teklife göre, bedelli askerlik başvurusu yapanlardan tahsil edilecek ücrette yüzde 25 oranında artış yapılacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı da 240 binden 300 bine yükseltilecek.

 

Yapılacak değişiklikle birlikte bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 416 bin TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Böylece başvuru yapan yükümlülerden alınacak tutar yeni düzenlemeye göre artırılmış olacak.
