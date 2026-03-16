Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Askerlik zammı meclisten geçti mi?

Bedelli askerlik ücretinde artış öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önemli bir aşamayı geçti. Ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeleri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Söz konusu düzenlemenin, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Teklife göre, bedelli askerlik başvurusu yapanlardan tahsil edilecek ücrette yüzde 25 oranında artış yapılacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamı da 240 binden 300 bine yükseltilecek.