Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları

2026 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlüler için heyecanlı bekleyiş artık son safhaya girdi. 25 Aralık 2025 itibarıyla başvuru ve ödeme sürecini tamamlayan binlerce aday, gözünü Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak olan "Sınıflandırma Sonuçları" duyurusuna dikmiş durumda.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde başvuru ve ödeme sürecini tamamlayan yükümlüler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 25 Aralık 2025 itibarıyla başvuruların sona ermesine günler kala, 2026 yılı sınıflandırma sürecinin işleyişi şu şekilde netleşmiştir:
Sonuçların Açıklanma Takvimi
Bedelli askerlik yerleri, celp dönemleri ve birlik bilgileri 2026 yılının Ocak ayında eş zamanlı olarak duyurulacaktır.
Açıklanma Kanalı: Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerindeki "Askerliğim" hizmeti aracılığıyla veya en yakın askerlik şubesinden öğrenebilecekler.
Kura ve Sınıflandırma: Ocak ayında yapılacak olan kura işlemiyle, hangi ayda (celp dönemi) ve hangi ildeki eğitim birliğinde askerlik yapılacağı dijital ortamda belirlenmiş olacak.
e-Devlet Sorgulama Adımları
Sonuçlar açıklandığında takip etmeniz gereken adımlar şunlardır:
e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama çubuğuna "Askerliğim" yazarak Milli Savunma Bakanlığı’na ait hizmete tıklayın.
Açılan ekranda "Sınıflandırma Sonucunu Sorgula" veya mevcut durum bilgilerinizin yer aldığı panelden yer ve tarih bilgilerinize ulaşın.
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Öngörüsü
25 Aralık 2025 itibarıyla masadaki rakamlar şu değişime işaret ediyor:
Mevcut Ücret (Temmuz-Aralık 2025): 280.850 TL
Öngörülen Memur Zammı: %18,73 (Enflasyon farkı + %11 Toplu Sözleşme)
Tahmini Yeni Ücret (Ocak 2026): 333.454 TL
Fark: Yaklaşık 52.604 TL artış.
Bu hesaplama, bedelli askerlik yapmayı planlayan ancak henüz ödemesini gerçekleştirmemiş olan yükümlüler için yaklaşık 52 bin liralık bir maliyet artışı anlamına geliyor.
Eski Fiyattan Yararlanmak İçin: Ödemenin en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar (banka veya vergi daireleri aracılığıyla) yapılması şarttır.
1 Ocak 2026 ve Sonrası: Ödeme bu tarihe sarkarsa, katsayı artışı nedeniyle sistem otomatik olarak yeni zamlı tarifeyi (yaklaşık 333 bin TL) yansıtacaktır.