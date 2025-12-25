Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 bedelli askerlik kura ve sınıflandırma sonuçları

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Öngörüsü

25 Aralık 2025 itibarıyla masadaki rakamlar şu değişime işaret ediyor:

Mevcut Ücret (Temmuz-Aralık 2025): 280.850 TL

Öngörülen Memur Zammı: %18,73 (Enflasyon farkı + %11 Toplu Sözleşme)

Tahmini Yeni Ücret (Ocak 2026): 333.454 TL

Fark: Yaklaşık 52.604 TL artış.

Bu hesaplama, bedelli askerlik yapmayı planlayan ancak henüz ödemesini gerçekleştirmemiş olan yükümlüler için yaklaşık 52 bin liralık bir maliyet artışı anlamına geliyor.

Eski Fiyattan Yararlanmak İçin: Ödemenin en geç 31 Aralık 2025 mesai bitimine kadar (banka veya vergi daireleri aracılığıyla) yapılması şarttır.

1 Ocak 2026 ve Sonrası: Ödeme bu tarihe sarkarsa, katsayı artışı nedeniyle sistem otomatik olarak yeni zamlı tarifeyi (yaklaşık 333 bin TL) yansıtacaktır.