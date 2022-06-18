Kalifornia’daki bir benzin istasyonunun yöneticisi John Szczecina, fiyatı 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak girince ortalık karıştı.

Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrinde bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı. Szczecina, fiyatlara zam gelince, güncelleme yaparken ondalık virgülünü yanlış yere koyduğunu söylüyor.

Szczecina’nın hikayesi, söylentilerin yayılması ve ucuz benzin fiyatlarından yararlanmak için sürücülerin akın etmesiyle hızla viral oldu. İstasyon önünde kuyruk oluştu. Ancak hata ortaya çıkınca, Szczecina idari izne ayrıldı ve bu hafta işini kaybetti. 3 saat sonra fark edilen hatanın benzin istasyonuna maliyeti 20 bin dolar.

Faturayı karşılamak için Szczecina’nın kız kardeşi Paula Jackson, bir yardım kampanyası başlattı ve perşembe öğleden sonra itibariyle yaklaşık 15.000 $ toplandı. Kampanyaya 600’den fazla kişi katıldı, bir isimsiz bağışçı 1000 dolar verdi.

Bağışçılardan bazıları Szczecina’nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylüyor, bazıları ise bu durumdan faydalanıp ucuza benzin alanların ona destek olması gerektiğini belirtiyor.