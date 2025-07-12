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Berrak suyu ile ünlü, gizemi hala çözülemedi

Kahramanmaraş’ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Yeşilgöz Mesire Alanı, yapılan yeni yatırımlarla hem yerli hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

12 Temmuz 2025 | 10:56
Berrak suyu ile ünlü, gizemi hala çözülemedi

Tekir Mahallesi sınırlarında yer alan ve berrak suyu ile ünlü olan Yeşilgöz, gizemli derinliği ve turkuaz rengiyle bölgenin en çok ziyaret edilen doğa alanlarından biri haline geldi. Şehre 30 kilometredeki Yeşilgöz Mesire Alanı yaz mevsiminde vatandaşları serinletiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’de sosyal donatılar, yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprüler, çocuk oyun alanları, piknik masaları ve yeni otopark alanları gibi pek çok yenilik hayata geçirildi.

Öte yandan Yeşilgöz’ün suları hala gizemini koruyor. Daha önce yapılan dalışlarda suyun kaynağına tam olarak ulaşılamadığı, derinliğin yaklaşık 45 metreye kadar indiği biliniyor. Bölge sakinleri, Yeşilgöz’ün korunarak gelecek nesillere aktarılması ve doğal yapısına zarar verilmeden turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.

Bölgeye yapılan restoran binasının kaba inşaatı tamamlanırken, ince işçilik ve peyzaj düzenlemeleri de hızla devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve Kahramanmaraş’a ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Çevre illerden gelen turistlerin ilgisi de her geçen yıl artarken, yerel halk bölgedeki düzenlemeleri memnuniyetle karşılıyor.

Yeşilgöz, sunduğu serin ortamı, temiz havası ve doğal güzelliğiyle yaz sıcaklarında şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta saklı bir cennet olmaya devam ediyor.
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