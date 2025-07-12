Berrak suyu ile ünlü, gizemi hala çözülemedi

Tekir Mahallesi sınırlarında yer alan ve berrak suyu ile ünlü olan Yeşilgöz, gizemli derinliği ve turkuaz rengiyle bölgenin en çok ziyaret edilen doğa alanlarından biri haline geldi. Şehre 30 kilometredeki Yeşilgöz Mesire Alanı yaz mevsiminde vatandaşları serinletiyor.