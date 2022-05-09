Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler’in bitcoin logolu madeni para ile kura atışı yapmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada Kardeşler’in para atışını bitcoin’le gerçekleştirmesinin TFF ve MHK’nın bilgisi olmadan yapıldığı belirtildi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler’in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır.

Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.