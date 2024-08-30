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  • Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu: Maç takvimi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu: Maç takvimi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte gruplar ve maç takvimi:

30 Ağustos 2024 | 15:14
Son Güncellenme: 30 Ağustos 2024 | 15:16
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu: Maç takvimi
  • Fenerbahçe, lig aşamasında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.
  • Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
  • Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek.

TURNUVA NASIL OLACAK?

AA'nın derlemesine göre UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren 36 takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Lig aşamasının ardından play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

MAÇ TAKVİMİ

  • 1. maçlar: 25-26 Eylül
  • 2. maçlar: 3 Ekim
  • 3. maçlar: 24 Ekim
  • 4. maçlar: 7 Kasım
  • 5. maçlar: 28 Kasım
  • 6. maçlar: 12 Aralık
  • 7. maçlar: 23 Ocak 2025
  • 8. maçlar: 30 Ocak 2025
  • Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
  • Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
  • Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
  • Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
  • Final: 21 Mayıs 2025   
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Borsada gün sonu özeti I 29 Ağustos
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tek fiyat tedbiri
Sasa Polyester (SASA) bugünkü pay geri alımını duyurdu
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