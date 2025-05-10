Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.
Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:
Serdal Adalı'nın listesi
Başkan
Serdal Adalı
Asıl Üyeler
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
A. Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
Yedek Üyeler
Aykan Aydın
Aykut Torunoğulları
Turgut Koç
Esra Sayın
İbrahim Şafak Sağlam
Gürkan Aksoy'un listesi
Başkan
Gürkan Aksoy
Asıl Üyeler
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım
Yedek Üyeler
Eralp Elmasdiken
Çağıl Geylan
Nihan Tüfekçioğlu
Nurettin Yılgın
Selçuk Akman