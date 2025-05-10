Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

Serdal Adalı'nın listesi

Başkan

Serdal Adalı



Asıl Üyeler

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

A. Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer



Yedek Üyeler

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un listesi



Başkan

Gürkan Aksoy



Asıl Üyeler

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım



Yedek Üyeler

Eralp Elmasdiken

Çağıl Geylan

Nihan Tüfekçioğlu

Nurettin Yılgın

Selçuk Akman

